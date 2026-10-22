«Авангард» — «Нефтехимик»: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч «Авангард» — «Нефтехимик» от «Чемпионата».

Ставка: «Авангард» победит за 1.90.

Омичи постепенно возвращают уверенность после неприятного поражения от «Барыса» (1:5). Сначала «Авангард» разобрался с «Автомобилистом» (4:2), а затем одолел «Трактор» в серии буллитов — 2:1. Получилось не слишком зрелищно, зато команда Ги Буше вновь продемонстрировала умение добиваться результата в напряжённых встречах. Теперь предстоит очередное противостояние с «Нефтехимиком», которого «ястребы» уже обыгрывали в нынешнем месяце.

8 октября в Нижнекамске хватило единственной заброшенной шайбы — 1:0. Правда, рассчитывать на повторение столь закрытого хоккея необязательно. Нижнекамцы способны создавать проблемы даже статусным соперникам, но при этом нередко допускают ошибки под давлением. На домашнем льду «Авангард» должен получить больше возможностей впереди, а преимущество в индивидуальном мастерстве может оказаться решающим. Выбираем победу «Авангарда» в основное время за 1.90.