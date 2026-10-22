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«Ювентус» — «Ренн»: прогноз на матч в Италии

«Ювентус» — «Ренн»: прогноз на матч в Италии
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Прогноз на матч «Ювентус» — «Ренн» от «Чемпионата».

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Ювентуса» за 1.70.

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Туринцы пока проходят Лигу Европы без потерь. Сначала «Ювентус» уничтожил «НЕК Неймеген» (5:0), а затем разобрался с испанской «Сельтой» (2:1). Семь забитых мячей за два тура — весьма убедительный показатель. Теперь итальянцам предстоит домашняя встреча с «Ренном», который начал общий этап гораздо осторожнее. Французы сыграли вничью со «Штурмом» (0:0), а затем с трудом справились с греческим ОФИ (2:1). Оба результата подтверждают, что команда умеет навязывать борьбу, но при этом не выглядит неприступной.

На своём поле «Ювентус» наверняка постарается сразу захватить инициативу, тем более что победа позволит приблизиться к досрочному обеспечению места в плей-офф. Простая П1 оценивается всего в 1.60, поэтому для экспресса интереснее обратиться к результативности хозяев. Выбираем индивидуальный тотал «Ювентуса» больше 1.5 гола за 1.70.

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