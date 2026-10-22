«Монако» — «Фрайбург»: прогноз Михаила Моссаковского на матч Лиги конференций

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Монако» — «Фрайбург».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.73.

«У обеих команд очень бурный старт сезона, особенно у «Фрайбурга». В последнем туре Бундеслиги команда проиграла «Байеру» 1:2, а ведь победа в этой встрече вывела бы её на первое место — выше и «Баварии», и дортмундской «Боруссии». В следующем туре «Фрайбург» как раз играет с «Баварией», поэтому понятно, что мысли уже во многом об этом матче. У «Монако» впереди тоже важнейшая игра с «Лиллем».

Мы уже видели большую ротацию у обеих команд в предыдущем туре Лиги конференций, и, думаю, здесь будет примерно то же самое. На мой взгляд, это только в пользу результативного футбола. «Фрайбург» провёл в этом сезоне 10 официальных матчей и всего один раз сыграл на тотал меньше 2.5. У «Монако» четыре «низа» в 10 встречах, но три из них пришлись на выезд. Дома «Монако» в первую очередь остаётся «верховой» командой.

При этом основным составом «Фрайбург» очень неплохо обороняется — всего шесть пропущенных мячей в Бундеслиге. А вот с большой ротацией против «Яблонца» мы увидели совершенно другую игру — весёлую и в атаке, и в обороне, которая закончилась 3:2. Думаю, что-то похожее вполне может получиться и в Монако. Здесь мне нравятся «верховые» варианты.

Можно попробовать тотал больше 1.5 во втором тайме: по ходу встречи наверняка будут появляться основные футболисты группы атаки, и атакующий потенциал обеих команд должен только расти. Но в качестве более надёжного варианта я бы всё-таки смотрел на классический тотал больше 2.5. По стилю команд, ожидаемой ротации и календарю предпосылок для открытого футбола здесь достаточно», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».