«Краснодар» — «Балтика»: прогноз на матч 24 октября

Прогноз на матч «Краснодар» — «Балтика» от «Чемпионата».

Ставка: «Краснодар» победит за 1.78.

«Краснодар» неожиданно забыл о победах. Сначала действующие чемпионы России уступили «Зениту» (2:3), затем сенсационно проиграли «Факелу» в Кубке страны (0:2), а в предыдущем туре РПЛ устроили невероятную перестрелку с «Локомотивом» — 3:3. Причём москвичи вели с преимуществом в два мяча, и лишь гол Джона Кордобы в компенсированное время помог «быкам» избежать поражения. Теперь команде Мурада Мусаева необходимо реабилитироваться перед собственными болельщиками, но соперник крайне неприятный.

«Балтика» дважды подряд сыграла вничью со счётом 0:0 — с «Ахматом» и «Ростовом». Калининградцы умеют перекрывать свободные зоны и навязывать вязкую борьбу даже более статусным противникам. Однако рассчитывать на третью нулевую ничью подряд рискованно. У хозяев достаточно качественных исполнителей, чтобы вскрыть насыщенную оборону, а новая потеря очков может дорого обойтись в борьбе за чемпионство. Выбираем победу «Краснодара» за 1.78.