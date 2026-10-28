«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч «Ак Барс» — «Авангард» от «Чемпионата».

Ставка: тотал меньше 5 голов за 1.72.

Омичи подходят к поездке в Казань после невероятного спасения в Москве. В понедельник «Авангард» уступал «Динамо» со счётом 0:2 после двух периодов, однако сумел перевернуть ход встречи. Дамир Шарипзянов сравнял счёт всего за 25 секунд до сирены, а Майкл Маклауд принёс победу в овертайме — 3:2 ОТ. Правда, подобные эмоциональные матчи отнимают немало сил, особенно в условиях плотного календаря. «Ак Барс» подходит к встрече после победы в дерби.

Казанцы обыграли «Салават Юлаев» в Уфе (2:1), причём вновь продемонстрировали способность добиваться результата благодаря дисциплине в обороне. Ранее команда уступила «Трактору» (1:3) и «Торпедо» (1:2 Б), поэтому рассчитывать на внезапный голевой праздник не хочется. «Авангард» располагает опасным нападением, однако на выезде далеко не всегда действует результативно. Учитывая характер последних матчей соперников и возможную усталость гостей, ожидаем достаточно осторожный хоккей, в котором особое значение обретут ошибки в собственной зоне. Выбираем тотал меньше 5 шайб за 1.72.