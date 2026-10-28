«Спартак» — «Рубин»: прогноз на матч в Москве

Прогноз на матч «Спартак» — «Рубин» от «Чемпионата».

Ставка: «Спартак» победит с форой (-1) за 1.80.

Главный российский футбольный матч дня. Красно-белые получили болезненный удар по самолюбию в московском дерби. ЦСКА открыл счёт уже на первой минуте, а затем удвоил преимущество и довёл встречу до победы — 2:0. Теперь команде Хуана Карлоса Карседо необходимо реабилитироваться перед собственными болельщиками, причём соперник для этого подходящий. Всего 10 дней назад «Спартак» разгромил «Рубин» со счётом 4:0 в чемпионате России!

У казанцев дела по-прежнему складываются крайне неудачно. После поражения от красно-белых команда уступила «Крыльям Советов» (0:2), а несколькими днями ранее получила четыре мяча от «Оренбурга» в Кубке России. Правда, в нынешнем кубковом розыгрыше «Рубин» уже сумел огорчить москвичей, победив их в серии пенальти после ничьей 1:1. Однако теперь встреча пройдёт на поле «Спартака», которому важно вернуть уверенность после дерби. Даже с учётом возможной ротации хозяева располагают достаточно качественным нападением, чтобы воспользоваться проблемами гостей в обороне. Ожидаем убедительную победу красно-белых. Выбираем П1 с форой (-1) за 1.80.