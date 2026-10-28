«Ливерпуль» — «Челси»: прогноз на матч 28 октября

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Челси» от «Чемпионата».

Ставка: «Ливерпуль» победит за 7.30.

Главное европейское футбольное событие среды. «Ливерпуль» наконец-то набрал отличный ход и подходит к кубковому противостоянию с четырьмя победами подряд. Особенно впечатляют выступления мерсисайдцев в Лиге чемпионов. Сначала команда Андони Ираолы отправила шесть мячей в ворота ЛАСКа (6:3), а затем устроила невероятную перестрелку с «Вильярреалом» — 4:3. Правда, в чемпионате Англии «красные» действуют несколько осторожнее.

В предыдущем туре «Ливерпуль» обыграл «Брайтон» со счётом 2:0, вновь продемонстрировав способность контролировать ход встречи. У «Челси» ситуация менее приятная. Лондонцы неожиданно уступили «Тоттенхэму» на своём поле (0:2), хотя до этого одержали две победы подряд в АПЛ. Команда Хаби Алонсо располагает серьёзным атакующим потенциалом, однако стабильности ей не хватает. К тому же кубковый формат предполагает возможную ротацию, поэтому привычные расклады способны измениться. Интересно, что две последние встречи соперников на «Энфилде» завершились вничью.

Теперь же хозяева находятся в хорошей форме и наверняка постараются использовать преимущество своего поля. При практически равных шансах отдадим предпочтение мерсисайдцам, которые выглядят убедительнее в последних матчах. Выбираем победу «Ливерпуля» в основное время за 2.30.