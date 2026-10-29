«Северсталь» — «Спартак»: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч «Северсталь» — «Спартак» от «Чемпионата».

Ставка: «Спартак» победит за 2.35.

Череповчане переживают неприятный период. «Северсталь» потерпела три поражения подряд, причём за эти встречи забросила всего две шайбы. Сначала команда Андрея Козырева неожиданно уступила «Шанхайским Драконам» (1:5), затем проиграла «Спартаку» (1:3), а в предыдущем матче не сумела огорчить ярославский «Локомотив» (0:1). Теперь предстоит очередная встреча с красно-белыми, которые в нынешнем сезоне превратились в настоящую головную боль для череповчан. В сентябре москвичи разгромили соперника со счётом 8:0, а 23 октября вновь добились уверенной победы.

Правда, в предыдущей встрече команда Алексея Жамнова неожиданно уступила «Шанхайским Драконам» по буллитам (3:4), хотя до этого выиграла шесть матчей подряд. Тем не менее атакующий потенциал гостей значительно выше того, что демонстрирует «Северсталь» в последних играх. Хозяева наверняка постараются взять реванш при поддержке собственных трибун, однако нынешние проблемы с реализацией делают подобный сценарий сомнительным. Ожидаем очередной успех красно-белых. Выбираем победу «Спартака» в основное время за 2.35.