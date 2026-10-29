ЦСКА — «Локомотив»: прогноз на дерби

Прогноз на матч ЦСКА — «Локомотив» от «Чемпионата».

Ставка: ЦСКА победит за 1.97.

Главное футбольное событие дня. Железнодорожники оказались в катастрофическом положении. После четырёх туров Кубка России у «Локомотива» всего три очка и последнее место в группе. Причём команда Михаила Галактионова до сих пор не одержала ни одной победы в основное время! В предыдущем кубковом противостоянии москвичи сыграли вничью с «Акроном» (1:1), после чего уступили в серии пенальти. А в воскресенье получили очередной болезненный удар, проиграв «Ростову» в чемпионате России со счётом 0:2.

Теперь поражение от ЦСКА в основное время гарантированно оставит железнодорожников без продолжения борьбы за трофей. Армейцы, напротив, получили мощный эмоциональный заряд после дерби со «Спартаком». Команда Дмитрия Игдисамова открыла счёт уже на первой минуте, а затем довела встречу до уверенной победы — 2:0. В Кубке красно-синие тоже сумели исправить положение, разгромив «Ростов» (4:0). К тому же в нынешнем сезоне ЦСКА уже дважды огорчил «Локомотив»: сначала победил в серии пенальти в Кубке, а затем выиграл матч РПЛ со счётом 3:2.

Разумеется, турнирная мотивация заставит гостей бороться до последнего, однако форма железнодорожников вызывает слишком много вопросов. Ожидаем, что армейцы воспользуются преимуществом собственного поля и окончательно добьют принципиального соперника. Выбираем победу ЦСКА за 1.97.