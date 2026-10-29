15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

ЦСКА — «Локомотив»: прогноз на дерби

ЦСКА — «Локомотив»: прогноз на дерби
Комментарии

Прогноз на матч ЦСКА — «Локомотив» от «Чемпионата».

Ставка: ЦСКА победит за 1.97.

Материалы по теме
ЦСКА — «Локомотив». Налог на дерби всея Руси
ЦСКА — «Локомотив». Налог на дерби всея Руси

Главное футбольное событие дня. Железнодорожники оказались в катастрофическом положении. После четырёх туров Кубка России у «Локомотива» всего три очка и последнее место в группе. Причём команда Михаила Галактионова до сих пор не одержала ни одной победы в основное время! В предыдущем кубковом противостоянии москвичи сыграли вничью с «Акроном» (1:1), после чего уступили в серии пенальти. А в воскресенье получили очередной болезненный удар, проиграв «Ростову» в чемпионате России со счётом 0:2.

Теперь поражение от ЦСКА в основное время гарантированно оставит железнодорожников без продолжения борьбы за трофей. Армейцы, напротив, получили мощный эмоциональный заряд после дерби со «Спартаком». Команда Дмитрия Игдисамова открыла счёт уже на первой минуте, а затем довела встречу до уверенной победы — 2:0. В Кубке красно-синие тоже сумели исправить положение, разгромив «Ростов» (4:0). К тому же в нынешнем сезоне ЦСКА уже дважды огорчил «Локомотив»: сначала победил в серии пенальти в Кубке, а затем выиграл матч РПЛ со счётом 3:2.

Разумеется, турнирная мотивация заставит гостей бороться до последнего, однако форма железнодорожников вызывает слишком много вопросов. Ожидаем, что армейцы воспользуются преимуществом собственного поля и окончательно добьют принципиального соперника. Выбираем победу ЦСКА за 1.97.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android