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«Балтика» — «Зенит»: прогноз на матч 29 октября

«Балтика» — «Зенит»: прогноз на матч 29 октября
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Прогноз на матч «Балтика» — «Зенит» от «Чемпионата».

Ставка: «Зенит» победит за 1.90.

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Петербуржцы продолжают набирать ход. После непростой победы над махачкалинским «Динамо» в Кубке России (2:1) команда Сергея Семака справилась с тем же соперником в чемпионате страны — 2:0. Причём оба мяча были забиты с пенальти, а одним из героев встречи стал Максим Глушенков. Теперь «Зенит» отправится в Калининград, где встретится с крайне неприятным соперником. «Балтика» в предыдущем туре РПЛ сумела отобрать очки у «Краснодара» (1:1), причём спаслась на последних минутах.

Команда Андрея Талалаева умеет навязывать плотную борьбу даже фаворитам, а её организованная оборона регулярно создаёт проблемы соперникам. Впрочем, история очных противостояний говорит в пользу петербуржцев. В нынешнем сезоне сине-бело-голубые уже дважды обыграли калининградцев: 1:0 в Кубке и 3:2 в чемпионате. Кроме того, «Зенит» уверенно возглавляет группу с 11 очками, тогда как у «Балтики» только шесть.

Конечно, возможная ротация состава и высокая мотивация хозяев способны осложнить задачу фавориту. Однако преимущество гостей в индивидуальном мастерстве слишком велико, а последние результаты подтверждают их способность добиваться побед даже в непростых обстоятельствах. Предположим, что калининградцы вновь не сумеют остановить команду Семака. Выбираем победу «Зенита» за 1.90.

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