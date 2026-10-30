«Лада» — «Авангард»: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч «Лада» — «Авангард» от «Чемпионата».

Ставка: «Авангард» победит за 1.60.

Тольяттинцы продолжают стремительно приближаться ко дну турнирной таблицы Западной конференции. После 20 матчей у «Лады» всего девять очков, а проблемы с результативностью и обороной приобрели практически системный характер. В предыдущей встрече команда уступила «Адмиралу» со счётом 1:3, хотя соперник тоже переживает непростой период.

Ещё раньше были поражения от «Сочи» (3:4) и «Шанхайских Драконов» (0:2). Причём даже преимущество собственного льда не помогает волжанам исправить положение. «Авангард» тоже далёк от идеальных результатов, однако в понедельник продемонстрировал характер, отыгравшись с 0:2 в матче с московским «Динамо» и победив в овертайме — 3:2 ОТ. Особого внимания заслуживает первая очная встреча нынешнего сезона. Омичи уверенно разобрались с «Ладой» со счётом 4:1, а в предыдущем выездном матче победили 3:0.

Теперь гости вновь получат возможность воспользоваться слабостями соперника, которому очень трудно сдерживать качественное нападение. Даже с учётом плотного календаря и непростой поездки в Казань на встречу с «Ак Барсом» преимущество в индивидуальном мастерстве остаётся на стороне «ястребов». Выбираем победу «Авангарда» в основное время за 1.60.