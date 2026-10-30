«Северсталь» — «Спартак»: прогноз на матч в Череповце

Прогноз на матч «Северсталь» — «Спартак» от «Чемпионата».

Ставка: индивидуальный тотал «Спартака» больше 2.5 шайбы за 1.87.

Москвичи превратились в настоящую головную боль для череповчан. В сентябре «Спартак» уничтожил «Северсталь» со счётом 8:0, а 23 октября вновь оказался сильнее — 3:1. Причём за две встречи красно-белые отправили в ворота соперника сразу 11 шайб! Теперь команды получили редкую возможность провести два матча подряд в Череповце — 29 и 30 октября.

Для хозяев это шанс взять реванш, однако недавние результаты заставляют сомневаться в возможностях команды Андрея Козырева. После поражения от «Спартака» череповчане уступили ярославскому «Локомотиву» со счётом 0:1, а ранее пропустили пять шайб от «Шанхайских Драконов». Красно-белые, напротив, продемонстрировали способность эффективно действовать даже против статусных соперников. Чего только стоит недавняя победа над ЦСКА (2:0). Правда, в предыдущей встрече москвичи уступили «Шанхайским Драконам» по буллитам (3:4 Б), упустив преимущество в концовке.

Тем не менее команда Алексея Жамнова располагает достаточно качественным нападением, чтобы вновь создать проблемы обороне хозяев. Вместо выбора победителя предпочтём результативность гостей. Выбираем индивидуальный тотал «Спартака» больше 2.5 шайбы за 1.87.