«Гавр» — «ПСЖ»: прогноз на матч 30 октября

Прогноз на матч «Гавр» — «ПСЖ» от «Чемпионата».

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 1.85.

Главное футбольное событие пятницы для российских болельщиков. Матвей Сафонов продолжает укреплять позиции в составе парижского гранда. В предыдущем туре российский голкипер помог «ПСЖ» обыграть «Лион» со счётом 2:0, отразил все пять ударов в створ и получил оценку 8,2 от Sofascore — одну из лучших в команде. Более того, Сафонов принял участие во всех 13 официальных матчах парижан в нынешнем сезоне!

Теперь команда Луиса Энрике единолично возглавляет чемпионат Франции с 17 очками и отправляется в гости к главному аутсайдеру. «Гавр» набрал всего два очка за восемь туров. Правда, последнее выступление хозяев получилось весьма неожиданным. В матче с «Марселем» они уступали 0:4, однако за заключительные 15 минут забили трижды и едва не совершили невероятный камбэк — 3:4.

Столь результативное нападение способно создать определённые проблемы даже Сафонову, особенно учитывая отсутствие травмированных Маркиньоса, Усмана Дембеле и Хвичи Кварацхелии. Впрочем, атакующий потенциал «ПСЖ» по-прежнему огромен. Ранее парижане отправили четыре мяча в ворота «Барселоны» в Лиге чемпионов (4:2), а проблемы в обороне у «Гавра» открывают отличные возможности для очередного голевого шоу. Выбираем тотал больше 3.5 гола за 1.85.