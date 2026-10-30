«Гавр» — «ПСЖ»: ставки и коэффициенты на матч Лиги 1

30 октября состоится матч 9-го тура чемпионата Франции по футболу между «Гавром» и «ПСЖ». Игра пройдёт в Гавре на стадионе «Осеан». Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.27. Победа «Гавра» оценивается коэффициентом 11.0. Ничейный исход можно найти в линии за 7.00.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.34. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.64.