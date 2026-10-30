«Коньяспор» — «Галатасарай»: ставки и коэффициенты на матч чемпионата Турции

30 октября состоится матч 10-го тура чемпионата Турции по футболу «Коньяспор» — «Галатасарай». Игра пройдёт на стадионе «Медаш Конья Бююкшехир» в Конье. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Галатасарая» предлагается с коэффициентом 1.50. Победа «Коньяспора» оценивается коэффициентом 6.50. Ничейный исход можно найти в линии за 4.05.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.71.