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«Коньяспор» — «Галатасарай»: ставки и коэффициенты на матч чемпионата Турции

«Коньяспор» — «Галатасарай»: ставки и коэффициенты на матч чемпионата Турции
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30 октября состоится матч 10-го тура чемпионата Турции по футболу «Коньяспор» — «Галатасарай». Игра пройдёт на стадионе «Медаш Конья Бююкшехир» в Конье. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Турция — Суперлига . 10-й тур
30 октября 2026, пятница. 20:00 МСК
Коньяспор
Конья
Не начался
Галатасарай
Стамбул
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Галатасарая» предлагается с коэффициентом 1.50. Победа «Коньяспора» оценивается коэффициентом 6.50. Ничейный исход можно найти в линии за 4.05.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.71.

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