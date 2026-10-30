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Законопроект об отмене НДФЛ для минусовых игроков приняли в первом чтении

Законопроект об отмене НДФЛ для минусовых игроков приняли в первом чтении
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Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене НДФЛ для минусовых игроков.

Документ предусматривает расчёт НДФЛ по итогам календарного года, исходя из разницы между депозитами и выводами выигрышей. Сейчас налог удерживают с каждого выигрыша без учёта общего финансового результата игрока за год.

Пока в законопроекте сохранился пункт о пересчёте налогов начиная с 1 января 2023 года. При этом в комитете Госдумы по бюджету и налогам предложили убрать этот пункт ко второму чтению.

Поправки в документ предлагают внести до 18 ноября, а на следующий день запланировано второе чтение законопроекта.

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