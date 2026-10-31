«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед» от «Чемпионата».

Ставка: «Челси» победит за 1.95.

Главная интрига английского футбола — будущее Майкла Кэррика. «Манчестер Юнайтед» не побеждает уже восемь матчей подряд, а в предыдущем туре получил три безответных мяча от «Борнмута» на собственном поле. Манкунианцы опустились на 16-е место в АПЛ, набрали всего семь очков за восемь туров. У «Челси» тоже хватает проблем: лондонцы проиграли «Тоттенхэму» (0:2), а затем вылетели из Кубка лиги, уступив «Ливерпулю» в серии пенальти.

Однако на «Стэмфорд Бридж» команда способна действовать гораздо убедительнее. Ранее здесь был разгромлен «Борнмут» (5:1), который впоследствии уничтожил «МЮ». Конечно, подобные сравнения не гарантируют результата, но состояние гостей вызывает слишком много вопросов. Учитывая преимущество своего поля и кризис соперника, поддержим хозяев. Выбираем победу «Челси» за 1.95.