«Бавария» — «Боруссия»: прогноз на матч в Мюнхене

Прогноз на матч «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд от «Чемпионата».

Ставка: тотал больше 3.5 гола за 1.65.

Главный матч 8-го тура Бундеслиги. Соперники подходят к очному противостоянию с одинаковыми показателями: по 17 очков и ни одного поражения в чемпионате! Однако результативность заметно отличается. «Бавария» разгромила «РБ Лейпциг» (6:1), затем уверенно справилась с «Фрайбургом» (3:1), а в Кубке Германии уничтожила «Магдебург» — 6:1.

Дортмундцы действуют осторожнее, однако тоже умеют устраивать результативные встречи. Например, в кубковом противостоянии с «Вердером» команда Нико Ковача победила со счётом 3:2 благодаря голу Марселя Забитцера в компенсированное время. Теперь впереди выезд к главному конкуренту в борьбе за чемпионство. Мюнхенцы наверняка постараются захватить инициативу, а гостям придётся отвечать собственными атаками. Учитывая нынешнюю результативность хозяев и турнирную мотивацию соперников, рассчитываем на голевое шоу. Выбираем тотал больше 3.5 гола за 1.65.