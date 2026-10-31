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«Милан» — «Интер»: прогноз на дерби

«Милан» — «Интер»: прогноз на дерби
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Прогноз на матч «Милан» — «Интер» от «Чемпионата».

Ставка: «Интер» победит за 1.95.

Миланское дерби станет украшением заключительной части субботней программы. «Интер» уверенно возглавляет Серию А с 25 очками после девяти туров и пока не потерпел ни одного поражения. Причём команда выиграла четыре предыдущих матча чемпионата, в последнем из которых справилась с «Венецией» — 2:0.

У «Милана» ситуация менее приятная. После победы над «Удинезе» (2:0) россонери неожиданно провалились в домашней встрече с «Болоньей», уступив со счётом 2:4. Теперь необходимо реабилитироваться перед собственными болельщиками, однако соперник находится в значительно лучшей форме. Интересно, что два предыдущих дерби в Серии А завершились минимальными победами «Милана» — оба раза по 1:0.

Тем не менее нынешний «Интер» отличается большей стабильностью и располагает более убедительными результатами в атаке. Ожидаем, что лидеры чемпионата воспользуются проблемами соседей. Выбираем победу «Интера» за 1.95.

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