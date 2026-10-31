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«Рубин» — «Факел»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

«Рубин» — «Факел»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Рубин» — «Факел».

Ставка: победа «Рубина» за 2.01.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 13-й тур
31 октября 2026, суббота. 15:15 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«13-й тур РПЛ стартует матчем в Казани, где «Рубин» будет принимать «Факел». Два исполняющих обязанности главного тренера — Олег Кузьмин против Алексея Ребко. И здесь, конечно же, пока никакого преображения после ухода Артиги в «Рубине» не произошло, но в раздевалке наладилась атмосфера, как-то поувереннее и посбалансированнее стал выглядеть «Рубин». По матчу со «Спартаком» это было заметно.

Сейчас «Рубин» играет дома, и он давно не побеждал. Ему просто нужны победы и нужны положительные, позитивные эмоции. Но игра с «Факелом» будет тяжелейшей. И всё-таки, на мой взгляд, у «Рубина» есть все предпосылки, есть все возможности, чтобы одержать победу. «Факел» неплох при Ребко, но мне кажется, в уровне мастерства футболистов «Факел» уступает нынешнему «Рубину», и это может сказаться», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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