«Рубин» — «Факел»: ставка Михаила Моссаковского на матч РПЛ в Казани

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Рубин» — «Факел».

Ставка: победа «Рубина» по ударам в створ с форой (-1.5) за 1.90.

«Рубин» и «Факел» сыграют в Казани в матче двух команд с исполняющими обязанности главных тренеров. Казалось, что после кубковой встречи у воронежцев должен был появиться Ролан Гусев, но назначения пока так и не произошло. Поэтому получается противостояние Алексея Ребко и Олега Кузьмина. И здесь жду достаточно закрытую и осторожную игру. Обоим тренерам нужен результат и очки, поэтому большого количества риска с первых минут я бы не ждал.

Первый матч Кузьмина во главе «Рубина» получился достаточно интересным. Казанцы проиграли «Спартаку» (0:1), но выглядели надёжнее в обороне, главное, гораздо раскрепощённее впереди. «Рубин» очень много бил по воротам соперника и имел заметное преимущество по этому показателю. По ударам в створ казанцы тоже были впереди — шесть точных попыток. Для первого матча после смены тренера это достаточно показательная история.

Не думаю, что здесь будет огромное количество действительно опасных моментов. Тем более линия по общему тоталу ударов в створ довольно низкая (7.5), и лезть в «низ» при такой отметке мне не хочется. Но преимущество хозяев по конкретике впереди выглядит вполне логично. У «Факела» с этим компонентом большие проблемы: в последнем матче чемпионата с «Родиной» воронежцы вообще не попали в створ.

Поэтому здесь мне больше нравится ставка именно на преимущество «Рубина» по ударам в створ. После кубковой игры со «Спартаком» видно, что команда при Кузьмине старается играть смелее и чаще завершать атаки. Дома с нынешним «Факелом» небольшая фора (-1.5) ударов в створ для казанцев выглядит вполне рабочей», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».