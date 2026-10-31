«Динамо» — «Ахмат»: прогноз Михаила Моссаковского на игру чемпионата России

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Динамо» Москва — «Ахмат».

Ставка: обе забьют за 1.77.

«Динамо» постарается вернуться на победный путь. У команды была великолепная серия из девяти побед подряд, после которой последовали два поражения — от «Акрона» в чемпионате и «Краснодара» в Кубке. Теперь «Динамо» снова играет дома и наверняка захочет вернуть себе победный результат. У «Ахмата» ситуация ещё тяжелее: команда не выигрывает с 13 сентября, а последние четыре встречи закончились поражениями, если учитывать и кубковую неудачу с «Факелом» по пенальти.

При этом я бы не сказал, что «Ахмат» в последних матчах выглядел совсем безнадёжно. С «Зенитом» была достойная игра, с «Оренбургом» грозненцы много атаковали, но Богдан Овсянников провёл отличный матч. В Кубке с «Динамо» «Ахмат» сравнял счёт уже в компенсированное время, но практически сразу пропустил ещё раз. С «Факелом» команда тоже не уступила за 90 минут, а в серии пенальти великолепно сыграл Фролкин. То есть по качеству некоторых матчей «Ахмат», пожалуй, заслуживал большего, чем в итоге получил.

Но ситуация уже заставляет грозненцев идти вперёд и играть на результат. Следующий матч с «Родиной», возможно, будет ещё важнее с турнирной точки зрения, но выбираться из такой серии нужно уже сейчас. С атакой у «Ахмата» всё достаточно неплохо, гораздо больше вопросов к обороне и опорной зоне. Поэтому думаю, что свой гол в Москве гости способны найти. Тем более если первыми пропустят — тогда придётся раскрывать игру и идти вперёд большими силами.

У «Динамо» атакующая группа тоже очень сильная, поэтому гол хозяев здесь выглядит весьма вероятным. При этом после потери Чавеса команда стала чуть менее сбалансированной в центре поля, а именно баланс был одним из важных элементов той победной серии. Получается интересная ситуация: обе команды умеют создавать моменты впереди, но далеко не всегда надёжны без мяча. Поэтому здесь вполне можно ждать голов и в одни, и в другие ворота», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».