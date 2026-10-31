«Автомобилист» — «Металлург»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Автомобилист» — «Металлург».

Ставка: ТБ 5 за 1.87.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 31 октября 2026, суббота. 15:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Две недели назад «Металлург» обыграл «Автомобилист» (4:2), но с тех пор команда Алексея Кудашова заметно прибавила. Екатеринбуржцы одержали четыре победы подряд, в том числе над СКА (3:1) и ЦСКА (5:1). Правда, последняя встреча с «Торпедо» (3:2 Б) оставила вопросы. Хозяева упустили преимущество в две шайбы, а в концовке их откровенно выручал Евгений Аликин. Однако, даже несмотря на обстоятельства, два очка в копилке.

«Металлург» тем временем неожиданно крупно проиграл «Сибири» (2:5). Команда Константина Шафранова по-прежнему очень опасна в атаке, но и у неё случаются провалы. Причём магнитогорцы пропустили пять шайб уже во второй раз за четыре последних матча. По идее, у команды должна последовать правильная реакция после такого поражения.

Здесь мне интереснее сыграть на результативности. «Автомобилист» набрал ход, но встреча с «Торпедо» показала, что в обороне не всё идеально. «Металлург» после поражения в Новосибирске наверняка постарается сыграть агрессивнее. Да и хозяевам есть что доказывать после недавнего поражения в Магнитогорске. Думаю, обе команды найдут свои моменты, а пять шайб на двоих — вполне достижимый результат», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».