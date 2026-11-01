«Локомотив» — «Спартак»: прогноз на дерби

Прогноз на матч «Локомотив» — «Спартак» от «Чемпионата».

Ставка: «Спартак» победит за 1.71.

Главное российское футбольное событие воскресенья. Железнодорожники неожиданно оказались в зоне стыковых матчей. После 12 туров у команды Михаила Галактионова всего 11 очков и две победы. Причём последнее выступление в чемпионате получилось крайне неудачным: «Локомотив» уступил «Ростову» со счётом 0:2, хотя ранее отправил восемь мячей в ворота «Факела» и «Краснодара» за две встречи.

«Спартак» тоже получил болезненный удар, проиграв ЦСКА со счётом 0:2. Однако положение красно-белых гораздо приятнее: 23 очка и пятое место. Особого внимания заслуживает история противостояний. В четырёх из пяти последних официальных очных матчей победу одерживали спартаковцы, хотя в августе 2025 года железнодорожники выиграли со счётом 4:2.

Сейчас у хозяев слишком много проблем с организацией игры, а гости располагают более стабильной обороной и качественным нападением. Ожидаем, что команда Хуана Карлоса Карседо воспользуется слабостями принципиального соперника. Выбираем победу «Спартака» за 1.71.