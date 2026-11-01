«Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз на главный матч тура АПЛ

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Арсенал» от «Чемпионата».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.83.

Главная афиша 9-го тура АПЛ. «Арсенал» подходит к поездке на «Энфилд» с 21 очком и делит лидерство с «Манчестер Сити». Команда Микеля Артеты выиграла семь из восьми матчей чемпионата, пропустив всего пять мячей. «Ливерпуль» отстаёт на шесть очков, однако в последних встречах заметно прибавил. Мерсисайдцы одолели «Брентфорд» (2:1) и «Брайтон» (2:0), а в Лиге чемпионов устроили невероятную перестрелку с «Вильярреалом» — 4:3.

В среду «красные» также прошли «Челси» в Кубке лиги, победив в серии пенальти после ничьей 1:1. Лондонцы, в свою очередь, уверенно справились с «Эвертоном» (2:0), а ранее сыграли вничью с «Баварией» (2:2). В двух предыдущих очных матчах соперники забили всего один мяч, однако сейчас хозяевам необходимо сокращать отставание от конкурента, поэтому рассчитывать на чрезмерно осторожный сценарий не хочется. У обеих команд достаточно атакующих ресурсов для результативного футбола. Выбираем тотал больше 2.5 гола за 1.83.