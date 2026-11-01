«Ювентус» — «Наполи»: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч «Ювентус» — «Наполи» от «Чемпионата».

Ставка: обе забьют за 1.75.

В Турине встретятся два клуба, от которых болельщики явно ожидали большего. После девяти туров у «Ювентуса» и «Наполи» одинаковое количество очков — по 14. Причём туринцы продолжают демонстрировать удивительную нестабильность. После победы над «Лечче» (2:0) команда Лучано Спаллетти неожиданно уступила «Дженоа» (0:2), а ранее потерпела разгромное поражение от «Лацио» — 0:3. У неаполитанцев ситуация постепенно улучшается. Сначала они устроили результативную перестрелку с «Ромой» (3:3), а затем разгромили «Монцу» со счётом 4:1.

Семь голов за две встречи — серьёзная заявка на возвращение былой результативности. Впрочем, оборона гостей тоже не отличается безупречной надёжностью, поэтому «Ювентус» наверняка получит возможности забить на своём поле. К тому же в предыдущем домашнем матче с неаполитанцами туринцы победили со счётом 3:0. Сейчас положение совершенно другое, а цена ошибки высока для обеих команд. Вместо поиска фаворита рассчитываем на обмен голами. Выбираем «обе забьют — да» за 1.75.