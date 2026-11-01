«Оренбург» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Оренбург» — ЦСКА.

Ставка: гол «Оренбурга» во втором тайме за 1.85.

«Одна из главных игр тура пройдёт, как мне кажется, в Оренбурге. Дневной матч на искусственном газоне стадиона «Газовик». «Оренбург» в отличной форме. Вообще, здесь любопытное противостояние молодых тренеров —Ахметзянов против Игдисамова, «Оренбург» против ЦСКА.

Армейцы легко, воздушно, подвижно сейчас выглядят, очень результативны, много забивают: четыре забили «Ростову», три — «Локомотиву», «Спартаку» — два, три — «Родине». Ну, действительно, после паузы на сборные ЦСКА смотрится очень неплохо, даже несмотря на поражение от «Динамо» 1:3. Там моментов тоже было более чем достаточно. Но не исключено, что против такого подвижного соперника у армейцев могут возникнуть проблемы, ведь «Оренбург» — самая фолящая, самая жёсткая команда чемпионата. В матчах «Оренбурга» всегда минимум 30 фолов, много жёлтых карточек. И я думаю, что Ахметзянов, прекрасно понимая легковесность атаки ЦСКА и легковесность средней линии, будет стараться как можно больше фолить, чтобы сдерживать армейцев.

Можно было бы сыграть на фолы, но вот пока я не увидел линию на статистику фолов. Мне кажется, ЦСКА может чуть-чуть не хватить силёнок на второй тайм, с учётом перелёта, с учётом позднего матча четверга. «Оренбург» играл всё-таки домашний матч с «Родиной», у него больше времени было на восстановление. Плюс замены у Ахметзянова работают неплохо. Поэтому я бы здесь рискнул взять гол «Оренбурга» во втором тайме за 1.85», — приводит слова Генича «РБ Спорт».