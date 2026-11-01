«Оренбург» — ЦСКА: прогноз Михаила Моссаковского на матч 13-го тура РПЛ

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Оренбург» — ЦСКА.

Ставка: ТБ 28.5 фола за 1.90.

«Здесь в первую очередь хочется отметить хозяев. Летом команда потеряла целый ряд важных футболистов (например, Ду Кейроса, Муфи и Гюрлюка), но при этом выглядит очень боевито и после 12 туров идёт на шестом месте. «Оренбург» Ильдара Ахметзянова здорово прессингует, очень интенсивно работает на чужой половине поля и играет в достаточно современный футбол. Но, исходя из возможностей состава, здесь зачастую больше борьбы, чем какого-то изыска.

И вот фолов в матчах «Оренбурга» действительно огромное количество. Команда с отрывом лидирует в РПЛ по нарушениям. В последнем туре против «Ахмата» соперники на двоих совершили 44 фола, причём 28 раз нарушили правила сами оренбуржцы. С «Родиной» было 32 нарушения, с «Рубином» в Кубке — около 40, с «Краснодаром» — 35, со «Спартаком» — 39. То есть это уже не отдельные аномальные матчи, а вполне устойчивая тенденция.

Думаю, ЦСКА такую игру тоже способен поддержать. В последнем кубковом дерби с «Локомотивом» команды совершили 33 нарушения — 17 у армейцев и 16 у соперника. Поэтому здесь я бы в первую очередь отталкивался именно от стиля «Оренбурга»: высокий прессинг, огромное количество единоборств, постоянная борьба за подборы и тактические фолы. И против более техничного ЦСКА хозяева вряд ли вдруг откажутся от этого футбола.

Судит Игорь Капленков, который не относится к верховым арбитрам — у него примерно 25-26 фолов за матч, да и карточками он не разбрасывается. Но здесь фигура судьи для меня вторична. Можно присмотреться и к тоталу жёлтых, однако основной вариант интереснее именно по фолам. «Оренбург» практически любого соперника затягивает в большое количество борьбы, а ЦСКА тоже способен поддержать такой рисунок. Поэтому тотал больше 28.5 нарушений здесь выглядит наиболее логично», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».