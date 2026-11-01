«Балтика» — «Акрон»: прогноз Семёна Зигаева на матч чемпионата России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Балтика» — «Акрон».

Ставка: победа «Балтики» за 1.76.

«Балтика» на этой неделе принимала «Зенит» в рамках группового этапа Кубка России. В первом тайме команда Андрея Талалаева смотрелась неплохо, но единственный гол записали на свой счёт гости. После перерыва они увеличили своё преимущество, но Илья Кирш фантастическим дальним ударом сократил отставание хозяев. В концовке матча команды голами обменялись, и «Балтика» потерпела поражение, но калининградцы всё ещё имеют шанс выйти в плей-офф Пути РПЛ. Для этого им надо обыграть в основное время махачкалинское «Динамо» и надеяться на поражение «Крыльев Советов» в Санкт-Петербурге также в основное время.

«Акрон» на этой неделе тоже проводил матч в Кубке России, но иначе как катастрофой его назвать нельзя. Тольяттинцы гостили в Ростове-на-Дону и наверняка помнили о домашнем поражении 0:4 в начале августа. Было реваншистское настроение у гостей или нет, но к перерыву «Акрон» проигрывал 0:3, а мог уступать и крупнее, «Ростов» ещё и моменты транжирил. Во втором тайме команда Благоевича один мяч отыграла, но успела пропустить ещё дважды, да и после своего гола пропустила вновь, 1:6 — болезненное поражение. При этом «Акрон» может выйти в верхнюю сетку плей-офф, для этого в заключительном туре надо обыграть дома армейцев.

В чемпионате страны обе команды располагаются в нижней части турнирной таблицы. «Балтика» после 12 туров имеет 14 очков, у «Акрона» на два меньше, и очная встреча может для этих команд всё изменить. Но матчи в Калининграде никому не даются легко, и команда из Тольятти после болезненного поражения вряд ли сможет дать бой. Так что поставлю здесь на победу хозяев», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».