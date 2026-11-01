«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Александра Мостового на игру чемпионата России в Москве

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Локомотив» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 1.78.

«Матч, к которому хозяевам сейчас нужно подходить максимально серьёзно. Я много раз говорил, что «Локомотив» всё равно должен подниматься в таблице. Состав у команды нормальный, футболисты есть, уровень тоже есть. Но как только кажется, что они начинают оживать, тут же снова происходит какая-нибудь осечка.

Теперь ещё и вылетели из Кубка. Можно сказать, что там была ротация, что турнир позволяет экспериментировать, но факт остаётся фактом: провалили начало группового этапа и уже потеряли все шансы пройти дальше. Поэтому теперь всё внимание можно спокойно переключать на чемпионат.

Понятно, что к «Спартаку» «Локомотив» будет готовиться отдельно. Это дерби, здесь никто просто так ничего не отдаст, а после последних неудач хозяевам особенно нужны очки. Думаю, игра будет очень жёсткая, с большим количеством борьбы.

Но всё-таки фаворитом для меня остаётся «Спартак». Он выше в таблице, выглядит стабильнее и по качеству состава сейчас тоже имеет преимущество. Да, в дерби может случиться что угодно, но, если красно-белые сыграют на своём уровне, должны забирать здесь три очка. Надеюсь, «Спартак» выиграет. Мой вариант по счёту — где-то 2:1 в пользу гостей», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».