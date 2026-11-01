«Динамо» Мн — «Динамо» М: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Динамо» Мн — «Динамо» М.

Ставка: победа «Динамо» Минск за 2.32.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 01 ноября 2026, воскресенье. 17:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Динамовское дерби с белорусским акцентом. Минчане подходят к нему на эмоциональном подъёме: в пятницу «зубры» дома обыграли «Трактор» 3:2 и прервали неудачный отрезок. Победную шайбу забросил Владимир Алистров, а после этой встречи команда Сергея Брылина с 22 очками поднялась на седьмое место Запада. Кадровые проблемы при этом никуда не исчезли — Демченко и Калинин вернутся ещё нескоро. Но дома, при поддержке полной «Минск-Арены», команда традиционно выглядит гораздо увереннее.

У московского «Динамо» положение тяжелее. Команда Леонида Тамбиева наконец обыграла «Амур» 2:1 и прервала серию из трёх поражений, но это была первая победа москвичей в основное время за 17 матчей. Одна такая игра вряд ли моментально решает все накопившиеся проблемы. Тем более состав на выезд серьёзно ослаблен: в Минск не полетели Зборовский, Меркли, Уил, Тертышный и Римашевский. Особенно неприятна потеря Меркли, который выбыл как минимум до середины декабря.

Есть и очень показательная история очных встреч. В прошлом регулярном чемпионате минчане выиграли три матча из четырёх, а затем в первом раунде плей-офф вообще не оставили московским одноклубникам шансов — 4:0 в серии. Дома «зубры» победили 3:1 и 4:1, после чего забрали ещё две встречи уже в Москве. То есть именно против этого соперника у минского «Динамо» в последнее время получается играть особенно успешно. Сейчас к этому добавляются домашний лёд и гораздо более серьёзные кадровые проблемы москвичей.

Да, обе команды далеки от идеального состояния, но минчане только что получили важные положительные эмоции, а у гостей одна победа над «Амуром» пока не перекрывает весь предыдущий кризисный отрезок. Поэтому в данной ситуации хозяева выглядят предпочтительнее и имеют хорошие шансы забрать матч в основное время», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».