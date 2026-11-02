«Крылья Советов» — «Зенит»: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Зенит» от «Чемпионата».

Ставка: «Зенит» победит с форой (-1) за 1.88.

Главное российское футбольное событие понедельника. Петербуржцы начинали 13-й тур на вершине таблицы РПЛ с 27 очками. Команда Сергея Семака выиграла три предыдущих матча чемпионата, а 29 октября справилась с «Балтикой» в Кубке России (3:2). Причём два мяча забил Фелипе Аугусто. Теперь впереди Самара, где фавориту уже пришлось столкнуться с серьёзным сопротивлением.

В августовской кубковой встрече «Крылья Советов» не пропустили от «Зенита» за 90 минут, уступив лишь в серии пенальти. К тому же волжане подходят к домашнему противостоянию после неожиданной победы над «Рубином» (2:0). Однако разница в классе остаётся существенной. За 12 туров петербуржцы забили 27 мячей, тогда как самарцы — 17. Преимущество гостей в индивидуальном мастерстве должно сказаться, особенно если команда сумеет быстро захватить инициативу.

Рассчитываем на победу фаворита с комфортным преимуществом. Выбираем победу «Зенита» с форой (−1) за 1.88.