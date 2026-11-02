«Ак Барс» — СКА: прогноз на матч в Казани

Прогноз на матч «Ак Барс» — СКА от «Чемпионата».

Ставка: тотал меньше 5 шайб за 1.85.

Петербургские армейцы продолжают разочаровывать. После яркой победы над «Сибирью» (6:3) команда уступила ЦСКА (1:3), а затем не справилась с «Торпедо» (3:4). Причём обе неудачи произошли на собственном льду. У «Ак Барса» тоже хватает проблем. 28 октября казанцы потерпели разгромное домашнее поражение от «Авангарда» (0:4), не сумев реализовать ни одного момента.

Теперь хозяевам необходимо исправляться, однако встреча с соперником сопоставимого уровня вряд ли превратится в лёгкую прогулку. Интересно, что в предыдущем сезоне команды обменялись домашними победами: «Ак Барс» выиграл со счётом 5:2, а СКА взял реванш — 3:2. Сейчас обе стороны испытывают трудности со стабильностью, поэтому ожидать безоглядного хоккея не хочется.

Ошибки в обороне способны дорого обойтись, а цена каждого пропущенного гола будет высокой. Предположим, что соперники постараются действовать осторожнее. Выбираем тотал меньше 5 шайб за 1.85.