«Авангард» — ЦСКА: прогноз на матч в Омске

Прогноз на матч «Авангард» — ЦСКА от «Чемпионата».

Ставка: тотал больше 4.5 гола за 1.70.

Одно из главных противостояний недели в КХЛ. Омичи получили неприятный удар в Сочи, уступив местной команде в овертайме со счётом 1:2. Причём «Авангард» располагает достаточно качественным нападением, но далеко не всегда эффективно реализует созданные моменты. ЦСКА, напротив, набрал хороший ход: армейцы дважды одолели «Трактор» за несколько дней, сначала разгромив челябинцев (5:1), а затем вырвав победу в овертайме (3:2).

Однако москвичам предстоит непростой график с поездками по Восточной конференции, поэтому сохранить максимальную концентрацию будет трудно. При этом обе команды обладают исполнителями, способными воспользоваться ошибками соперника, особенно при игре в большинстве. Не станем выбирать победителя и рассчитываем на результативную встречу. Выбираем тотал больше 4.5 шайбы за 1.70.