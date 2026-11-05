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«Милан» — «Ференцварош»: прогноз «Чемпионата»

«Милан» — «Ференцварош»: прогноз «Чемпионата»
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Прогноз на матч «Милан» — «Ференцварош» от «Чемпионата».

Ставка: обе забьют за 1.85.

Главный парадокс 4-го тура Лиги Европы. «Милан» считается безоговорочным фаворитом, хотя после трёх матчей набрал всего три очка! Итальянцы уступили «Бенфике» (0:2) и «Борнмуту» (0:3), зато разгромили «Зальцбург» — 4:0. «Ференцварош» тем временем выиграл все три встречи, отправив в ворота соперников девять мячей. Венгры одолели «Селтик», «Викторию» и «Торринсе», причём каждый раз пропускали сами. Именно оборона гостей может стать решающим фактором.

«Милан» на своём поле наверняка постарается действовать агрессивнее, чтобы исправить положение в общей таблице, однако столь результативного соперника недооценивать опасно. Венгры уже доказали способность пользоваться свободным пространством, а итальянцам необходимо рисковать ради победы. Ожидаем обмен голами. Выбираем «обе забьют» за 1.85.

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