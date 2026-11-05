АЗ — «Ювентус»: прогноз на матч 5 ноября

Прогноз на матч «АЗ Алкмар» — «Ювентус» от «Чемпионата».

Ставка: «Ювентус» победит за 2.03.

Туринцы пока не проигрывали в Лиге Европы, однако идеальным их выступление назвать нельзя. После убедительной победы над НЕКом (5:0) «Ювентус» справился с «Сельтой» (2:1), а затем неожиданно потерял очки во встрече с «Ренном» (2:2). Теперь команда располагает семью очками и продолжает борьбу за место в первой восьмёрке. АЗ отстаёт всего на одно очко, причём в предыдущем туре нидерландцы разгромили «Арарат-Армению» со счётом 4:0.

На своём поле хозяева способны навязать борьбу даже значительно более статусным соперникам. Однако «Ювентус» располагает преимуществом в индивидуальном мастерстве и более разнообразным нападением. Итальянцы наверняка получат свободное пространство для быстрых атак, особенно если АЗ постарается действовать первым номером. Предположим, что гости сумеют использовать свои возможности и добьются важной победы. Выбираем победу «Ювентуса» за 2.03.