«Трактор» — «Ак Барс»: прогноз на матч в Челябинске

Прогноз на матч «Трактор» — «Ак Барс» от «Чемпионата».

Ставка: тотал меньше 5 шайб за 1.65.

Соперники прекрасно изучили друг друга, ведь это уже четвёртая очная встреча нынешнего сезона. Причём в двух предыдущих матчах победил «Трактор» — 3:2 и 3:1. Однако челябинцы переживают непростой период: команда Скотта Гордона потерпела три поражения подряд, прежде чем наконец-то обыграла «Барыс» со счётом 2:1. «Ак Барс» тоже нестабилен. Казанцы уступили СКА (3:4), а затем не справились с «Сибирью» (1:3).

Теперь обеим сторонам важно восстановить уверенность, поэтому ждать открытой перестрелки не хочется. Тем более все три очные встречи нынешнего сезона получились довольно осторожными: ни разу команды не забросили больше пяти шайб. Предположим, что и на этот раз борьба за результат окажется важнее зрелищности. Выбираем тотал меньше 5 шайб за 1.65.