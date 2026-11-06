«Локомотив» — «Рубин»: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч «Локомотив» — «Рубин» от «Чемпионата».

Ставка: «Рубин» не проиграет за 1.77.

Самый обсуждаемый матч пятницы в российском футболе. После унизительного поражения от «Спартака» (0:4) Михаил Галактионов оказался на грани отставки. По информации «Чемпионата», специалист покинет пост после встречи с «Рубином». Железнодорожники проиграли три предыдущих матча во всех турнирах с общим счётом 1:9, а в РПЛ опустились на 14-е место. Казанцы тоже пережили тренерские потрясения, однако после отстранения Франка Артиги сумели прервать серию неудач.

Под руководством исполняющего обязанности Олега Кузьмина «Рубин» обыграл «Факел» (1:0), сделав ставку на организованную оборону. Теперь предстоит встреча с деморализованным соперником, которому особенно трудно даются голы. «Локомотиву» необходимо реабилитироваться, но нынешнее состояние команды заставляет сомневаться в успешном исходе. Предположим, что гости сумеют воспользоваться кризисом москвичей. Выбираем «Рубин» не проиграет за 1.77.