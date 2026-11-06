«Спартак» — «Динамо» Минск: прогноз на матч 6 ноября

Прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» Минск от «Чемпионата».

Ставка: тотал больше 4.5 гола за 1.65.

Красно-белые подходят к домашней встрече после двух болезненных поражений. Сначала команда Алексея Жамнова уступила «Торпедо» (1:3), а затем получила четыре шайбы от ярославского «Локомотива» — 1:4. Минчане тоже переживают непростой период: в предыдущей встрече «Динамо» разгромно проиграло московским одноклубникам (0:4). Однако атакующего потенциала у соперников достаточно, чтобы устроить результативное противостояние.

Особого внимания заслуживают две последние очные встречи: в феврале команды обменялись победами со счётом 4:3 и 6:1. Получается, за два матча зрители увидели сразу 14 шайб! Теперь обеим сторонам необходимо исправляться за последние неудачи, а проблемы в обороне создают предпосылки для результативного хоккея. Выбираем тотал больше 4.5 шайбы за 1.65.