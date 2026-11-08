«Спартак» — «Акрон»: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч «Спартак» — «Акрон» от «Чемпионата».

Ставка: «Спартак» победит с форой (-1.5) за 1.70.

Красно-белые подходят к домашней встрече после разгрома «Локомотива» со счётом 4:0. Команда Хуана Карлоса Карседо набрала 26 очков и продолжает борьбу за самые высокие места в РПЛ. Теперь впереди соперник, который испытывает серьёзные проблемы в обороне. «Акрон» пропустил 23 мяча за 13 туров, а в предыдущем кубковом матче получил шесть голов от «Ростова» — 1:6. Правда, тольяттинцы уже продемонстрировали способность преподносить сюрпризы, одолев московское «Динамо» (3:1).

Однако на «Лукойл Арене» рассчитывать на повторение подобного успеха будет непросто. В предыдущем домашнем матче с «Акроном» москвичи победили со счётом 4:3, а теперь обладают достаточным атакующим потенциалом, чтобы добиться более уверенного результата. Выбираем победу «Спартака» с форой (-1.5) за 1.70.