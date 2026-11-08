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«Зенит» — «Ростов»: прогноз на матч в Санкт-Петербурге

«Зенит» — «Ростов»: прогноз на матч в Санкт-Петербурге
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Прогноз на матч «Зенит» — «Ростов» от «Чемпионата».

Ставка: «Ростов» победит с форой (+1.5) за 1.80.

Петербуржцев ждёт серьёзная проверка на прочность. «Зенит» выиграл шесть предыдущих матчей чемпионата России, забил 30 мячей за 13 туров и уверенно возглавляет таблицу. Однако «Ростов» превратился в одного из самых неудобных соперников РПЛ. Команда Дмитрия Кириченко не пропускает уже четыре тура подряд, набрав за этот период 10 очков из 12 возможных.

Впрочем, в личных встречах преимущество остаётся за сине-бело-голубыми: пять последних официальных матчей завершились победами петербуржцев. Правда, четырежды разница составляла всего один мяч. Учитывая нынешнюю организацию обороны ростовчан и их способность навязывать борьбу фаворитам, очередного разгрома не ожидаем. Выбираем фору «Ростова» (+1.5) за 1.80.

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