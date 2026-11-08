«Атлетико» — «Барселона»: прогноз на матч в Мадриде

Прогноз на матч «Атлетико» — «Барселона» от «Чемпионата».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.80.

Главное футбольное событие воскресенья. После 11 туров «Барселона» возглавляет таблицу чемпионата Испании с 30 очками, а «Атлетико» отстаёт всего на два очка. Причём каталонцы обладают невероятно результативным нападением: 46 забитых мячей!

В предыдущем туре команда Ханси Флика разгромила «Алавес» (6:1), а затем уверенно обыграла «Астон Виллу» в Лиге чемпионов — 3:0. У мадридцев ситуация менее приятная. Во вторник команда Диего Симеоне уступила «Баварии» (0:2), хотя до этого демонстрировала отличные результаты. Впрочем, оборона хозяев остаётся одной из самых надёжных в Примере: всего восемь пропущенных голов за 11 встреч.

Однако в шести из семи предыдущих домашних противостояний с «Барселоной» мадридцы потерпели поражения. Каталонцы набрали впечатляющую форму и способны вновь воспользоваться преимуществом в атакующем мастерстве. Выбираем победу «Барселоны» за 1.80.