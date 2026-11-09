«Ак Барс» — «Торпедо»: прогноз на матч в Казани

Прогноз на матч «Ак Барс» — «Торпедо» от «Чемпионата».

Ставка: тотал больше 4.5 гола за 1.70.

Казанцы переживают непростой период. Сначала «Ак Барс» уступил «Сибири» (1:3), а затем умудрился проиграть «Трактору» (3:5), хотя по ходу встречи вёл со счётом 3:1! Оборона хозяев допускает слишком много ошибок, и теперь их ждёт соперник, способный воспользоваться свободным пространством. «Торпедо» располагается в верхней части Западной конференции и обладает достаточно опасным нападением. При этом нижегородцы тоже далеко не всегда действуют безупречно у собственных ворот.

Казанцам необходимо реабилитироваться перед домашними трибунами, поэтому рассчитывать на исключительно осторожный хоккей не хочется. Предположим, что соперники создадут достаточно моментов для результативной встречи. Выбираем тотал больше 4.5 шайбы за 1.70.