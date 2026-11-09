ЦСКА — «Сибирь»: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч ЦСКА — «Сибирь» от «Чемпионата».

Ставка: ЦСКА победит с форой (-1.5) за 1.80.

Армейцы продолжают быть в топе Западной конференции, хотя в предыдущем матче не сумели справиться с «Авангардом». Москвичи уступили в овертайме со счётом 1:2 ОТ, причём все три шайбы были заброшены после второго перерыва. Теперь команда возвращается домой, где считается явным фаворитом в противостоянии с «Сибирью». Впрочем, новосибирцы уже доказали, что способны преподносить сюрпризы: обыграли «Металлург» (5:2) и «Ак Барс» (3:1).

Однако стабильности гостям не хватает, а ЦСКА располагает более глубоким составом и способен поддерживать высокую интенсивность на протяжении всей встречи. Предположим, что хозяева воспользуются преимуществом собственного льда и добьются убедительной победы. Выбираем победу ЦСКА с форой (-1.5) за 1.80.