СКА — «Спартак»: прогноз на матч 9 ноября

Прогноз на матч СКА — «Спартак» от «Чемпионата».

Ставка: тотал больше 5 шайб за 1.78.

Главное хоккейное событие понедельника. Петербуржцы возвращаются домой после непростой дальневосточной поездки. В матче с «Адмиралом» СКА потерпел крупное поражение — 0:4, зато уже через два дня сумел перевернуть встречу с «Амуром». Уступая 0:2 после первого периода, армейцы забросили три шайбы подряд и вырвали победу — 3:2!

«Спартак» тоже получил необходимый эмоциональный заряд. Красно-белые обыграли минское «Динамо» (5:3), причём уже к середине второго периода вели со счётом 4:0. Правда, затем едва не позволили сопернику вернуться в игру. Проблемы в обороне есть у обеих команд, зато атакующего мастерства – с избытком. В принципиальном противостоянии ожидаем немало опасных моментов и результативный хоккей. Выбираем тотал больше 5 шайб за 1.78.