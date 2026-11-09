СКА — «Спартак»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч СКА — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 2.44.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 ноября 2026, понедельник. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«СКА под руководством Андрея Разина по-прежнему не может обрести стабильность: при новом тренере армейцы выиграли только три матча из семи. В последней встрече петербуржцы совершили волевой камбэк в Хабаровске с «Амуром» (3:2), отыгравшись с 0:2. «Спартак» под руководством Алексея Жамнова, напротив, подходит к игре после важной победы. В пятницу красно-белые дома обыграли минское «Динамо» (5:3) и прервали серию из двух поражений. После 24 матчей у москвичей 30 очков и четвёртое место на Западе.

Особенно интересно выглядит история очных встреч. «Спартак» выиграл у СКА уже шесть матчей подряд, в том числе 3:1 в сентябре нынешнего сезона. Причём пять последних игр получились достаточно закрытыми: ни разу соперники не забросили больше пяти шайб на двоих. Получается, что москвичи уже на протяжении нескольких сезонов очень удачно играют именно против СКА.

У СКА по-прежнему слишком много проблем — команда только перестраивается под требования Разина, состав серьёзно пострадал от травм, а стабильности нет даже после отдельных удачных матчей. «Спартак» же только что получил нужные положительные эмоции и прекрасно знает, как играть против этого соперника. Поэтому думаю, что москвичи имеют хорошие шансы продлить свою победную серию в личных встречах уже до семи матчей», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».