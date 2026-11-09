ЦСКА — «Сибирь»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ в Москве

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч ЦСКА — «Сибирь».

Ставка: победа ЦСКА и ТБ 5.5 за 2.90.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 ноября 2026, понедельник. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

«Обе команды провели прошлые матчи в Омске. ЦСКА возвращается домой после интереснейшего выезда. Сначала армейцы разгромили «Металлург» в Магнитогорске (7:3), а затем уступили «Авангарду» в овертайме (1:2). Причём в Омске команда Игоря Никитина провела вполне качественный матч. Во втором периоде москвичи надолго запирали соперника в зоне, а после пропущенной шайбы сумели отыграться.

«Сибирь» тоже провела непростой матч в Омске. Новосибирцы уступали «Авангарду» 1:3, но в концовке проявили характер. Егор Коршков сократил отставание, а Семён Кошелев сравнял счёт за 24 секунды до сирены. Правда, уже в начале овертайма Майкл Маклауд принёс победу хозяевам (4:3 ОТ) на отложенном большинстве.

При этом у «Сибири» хватает проблем. Команда Ярослава Люзенкова находится за пределами зоны плей-офф, а победы над «Металлургом» (5:2) и «Ак Барсом» (3:1) чередуются с поражениями. Стабильности новосибирцам пока явно не хватает. Правда, вокруг команды есть слухи, что состав может пополнить звездный игрок НХЛ Эвандер Кейн.

На мой взгляд, ЦСКА сейчас значительно сильнее. Команда Никитина набрала хороший ход, стала увереннее действовать в атаке и умеет подолгу контролировать шайбу в чужой зоне. «Сибирь» способна удивить, что уже доказала в матчах с лидерами Востока, но после эмоциональной встречи в Омске ей предстоит ещё один тяжёлый выезд. Думаю, армейцы постараются реабилитироваться за поражение от «Авангарда» и смогут добиться результативной победы, а в матче будет заброшено минимум шесть шайб на обе команды», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».