Эксперты назвали фаворита РПЛ после 14-го тура

В РПЛ завершился 14-й тур. По его итогам в лидерах остался «Зенит», несмотря на потерю очков в матче с «Ростовом» (2:2). У петербуржцев 31 очко. Столько же у «Динамо», на два очка отстаёт «Спартак». У «Краснодара» и ЦСКА в активе по 26 очков. Букмекеры обновили линию на чемпиона России.

Эксперты считают петербуржцев явными фаворитами, на их первое место можно поставить за 1.55. Главным конкурентом «Зенита» видят «Спартак», на команду Хуана Карлоса Карседо дают коэффициент 5.00. Шансы «Динамо» оценили в 7.00.

На чемпионство «Краснодара» можно заключить пари с коэффициентом 15.00, а на ЦСКА — за 20.00. Вероятность успеха остальных команд мизерная — коэффициенты начинаются от 1000.00.