«Трактор» — «Шанхайские Драконы»: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч «Трактор» — «Шанхайские Драконы» от «Чемпионата».

Ставка: ИТБ 2.5 гола «Трактора» за 1.90.

Челябинцы уже дважды громили этого соперника за последний год. В ноябре 2025-го «Трактор» уничтожил «драконов» со счётом 9:0, а в октябре нынешнего сезона забросил им шесть шайб — 6:2. Правда, сейчас команда выступает нестабильно. После победы над «Ак Барсом» (5:3) челябинцы уступили «Автомобилисту» по буллитам (2:3 Б).

«Шанхайские Драконы» тоже регулярно чередуют удачные встречи с неудачными, однако способны поддерживать высокий темп и создавать моменты. При этом история очных противостояний показывает, что нападение «Трактора» умеет эффективно пользоваться ошибками китайского клуба. Рассчитываем, что хозяева вновь проявят себя впереди. Выбираем индивидуальный тотал «Трактора» больше 2.5 шайбы за 1.90.