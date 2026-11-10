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«Динамо» Минск — «Авангард»: прогноз на матч в Беларуси

«Динамо» Минск — «Авангард»: прогноз на матч в Беларуси
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Прогноз на матч «Динамо» Минск — «Авангард» от «Чемпионата».

Ставка: итоговая победа «Авангарда» за 1.85.

Главное хоккейное событие вторника. Минчане потерпели три поражения подряд, причём особенно неприятными получились неудачи в матчах с московскими одноклубниками (0:4) и «Спартаком» (3:5). Последняя встреча с «Сочи» завершилась поражением в овертайме — 2:3 ОТ. «Авангард», напротив, выиграл два предыдущих матча, хотя оба раза потребовалось дополнительное время.

Омичи справились с ЦСКА (2:1 ОТ), а затем одолели «Сибирь» (4:3 ОТ). Примечательно, что три последние очные встречи с минчанами тоже выходили за пределы основного времени, причём каждый раз сильнее оказывался «Авангард». Сейчас гости выглядят убедительнее, а проблемы белорусского клуба создают хорошие предпосылки для продолжения серии. Выбираем победу «Авангарда» с учётом овертайма и буллитов за 1.85.

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